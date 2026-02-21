Пролетів 1700 км? Що відомо про дрон FP-1, який начебто атакував завод "Іскандерів" в Росії (фото, відео)

До цього заводу вже долітали інші дрони

Росіяни заявили, що причиною вибухів в Удмуртії стали дрони FP-1, обладнані ретрансляторами зв'язку. Це потрібно було, щоб безпілотники могли пролетіти майже 1700 кілометрів до міста Воткінськ.

Що потрібно знати:

За російською версією, безпілотники могли нести до 5 кг пластиду С4

Вантажопідйомність дрона значно більше

FP-1 розробили у 2024 році компанії Fire Point та UAC

Як заявляють російські джерела, їх ніби-то запускали з Чернігова та Харкова. Також стверджується, що в дроні було до 5 кг пластиду С4. Варто зауважити, що це не перші вибухи в цьому регіоні, адже саме тут розташоване підприємство, що виробляє ракети для атак по Україні.

Один з дронів ніби-то збили на підльоті до Удмуртії. Український далекобійний дрон FP-1 детально роздивитись вдалось лише в травні 2025 року — його тоді вперше представили публічно. За конструкцією він здатний нести бойову частину понад 110 кілограмів,

Далекобійний дрон FP-1 на виставці Мінстратегпрому/ Фото: Mezha Media

Далекобійний дрон FP-1/ Фото: Mezha Media

Дрон розроблений українською компанією Fire Point та українсько-чеською компанією UAC у 2024 році. Ще до офіційної презентації вже брав участь в бойових вильотах. Він простий та недорогий, має фанерні конструктивні елементи. Дрон-камікадзе пускається з рампи за допомогою ракетного прискорювача.

Далекобійний дрон FP-1/ Фото: Mezha Media

Заявлялось, що Україна випускає 3000 одиниць на місяць. Повідомляється, що його використовували для нафтобаз, заводів та навіть збивали гелікоптер.

За умови запуску з Харкова - приблизна дальність дрона

Що відомо про уражений об'єкт у Воткінську

АТ "Воткинский завод" в Удмуртії спеціалізується на виробництві балістичних ракет для комплексів "Іскандер-М", "Орєшніка" та навіть міжконтинентальні "Тополь-М". Місцеві кажуть про два пошкоджені цехи, а російські чиновники про 11 постраждалих.

Проте раніше повідомлялось, що уразити завод могли ракети FP-5 "Фламінго" — її дальність дозволяє такий удар. Опосередковано співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман міг натякнути на це — виклав відео пусків та зазначив, що поки без контексту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни використовують інші безпілотники, щоб доставити FPV дрони в тил України. В них встановлені картки українських мобільних операторів, чи доцільно вводити контроль за їхнім продажем, оцінили експерти.