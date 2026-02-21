Пролетел 1700 км? Что известно о дроне FP-1, который якобы атаковал завод "Искандеров" в России (фото, видео)

До этого завода уже долетали другие дроны

Россияне заявили, что причиной взрывов в Удмуртии стали дроны FP-1, оборудованные ретрансляторами связи. Это нужно было, чтобы беспилотники могли пролететь почти 1700 километров в город Воткинск.

Что нужно знать:

По российской версии, беспилотники могли нести до 5 кг пластида С4

Грузоподъемность дрона гораздо больше

FP-1 разработали в 2024 году компании Fire Point и UAC

Как заявляют российские источники, их якобы запускали из Чернигова и Харькова. Также утверждается, что в дроне было до 5 кг пластида С4. Следует заметить, что это не первые взрывы в этом регионе, ведь именно здесь расположено предприятие, производящее ракеты для атак по Украине.

Один из дронов будто бы сбили на подлете к Удмуртии. Украинский дальнобойный дрон FP-1 подробно рассмотреть удалось только в мае 2025 года — его тогда впервые представили публично. По конструкции он способен нести боевую часть свыше 110 килограммов,

Дальнобойный дрон FP-1 на выставке Минстратегпрома/ Фото: Mezha Media

Дальнобойный дрон FP-1/ Фото: Mezha Media

Дрон разработан украинской компанией Fire Point и украинско-чешской компанией UAC в 2024 году. Еще до официальной презентации уже участвовал в боевых вылетах. Он прост и недорог, имеет фанерные конструктивные элементы. Дрон-камикадзе пускается с рампы с помощью ракетного ускорителя.

Дальнобойный дрон FP-1/ Фото: Mezha Media

Заявлялось, что Украина выпускает 3000 единиц в месяц. Сообщается, что его использовали для нефтебаз, заводов и даже сбивали вертолет.

При запуске из Харькова – приблизительная дальность дрона

Что известно об пораженном объекте в Воткинске

АО "Воткинский завод" в Удмуртии специализируется на производстве баллистических ракет для комплексов "Искандер-М", "Орешника" и даже межконтинентальных "Тополь-М". Местные говорят о двух поврежденных цехах, а российские чиновники об 11 пострадавших.

Однако ранее сообщалось, что поразить завод могли ракеты FP-5 "Фламинго" — ее дальность разрешает такой удар. Косвенно совладелец компании Fire Point Денис Штилерман мог намекнуть на это — выложил видео пусков и отметил, что пока без контекста.

