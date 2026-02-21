Атака на Запорожье и очень хорошие новости из России. Хронология войны — день 1459

21 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре суббота, 21 февраля. На фронте продолжаются бои, жарче всего за прошедшие сутки было на Покровском, Гуляйпольском, Константиновском направлениях. Однако, как утверждает президент Владимир Зеленский, Силы обороны освободили 300 квадратных километров.

Как проходит 1459-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Запорожье взрывы, Россия атаковала транспортную инфраструктуру.

В России прилет по военному заводу в российском Воткинске. Там производят Искандеры и межконтинентальные ракеты Тополь-М. 1400 км от Украины. По слухам, поразить завод могли "Фламинго".

Тем временем карта боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои в Запорожской и Днепропетровской областях 21.02.2026

Карта боевых действий в Донецкой области 21 февраля

Карта боев в Сумской области DeepState 21.02.2026

