Продолжение переговоров в Женеве и "шахеды" с FPV-дронами. Хронология войны — день 1456

18 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре среда, 18 февраля. В Женеве продолжаются переговоры украинской и российской делегации. Тем временем армия РФ не прекращает давление на фронте, ведь у них, как стало известно "Телеграфу", стоит задача захватить ряд городов Украины до 24 февраля.

Как проходит 1456-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 "Шахеды" впервые зафиксированы с FPV-дронами, которые они несут на себе, — советник МО Сергей "Флэш".

