Россияне атакуют дронами и давят на Запорожье. Хронология войны — день 1460

22 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре воскресенье, 22 февраля. Российские кафиры продолжают давить на фронте и готовят масштабный обстрел Украины. Количество боестолкновений по сравнению с предыдущими днями ощутимо сократилось — за прошедшие сутки произошло 121. Больше всего атак было на Гуляйпольском и Покровском направлениях.

Как проходит 1460-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 На Запорожье и в Болграде Одесской области были слышны взрывы. Мониторы фиксируют "шахеды" над Украиной.

О том, что происходило 21 февраля, читайте в трансляции: Россияне ударили по "скорой" в Сумской области и атакуют Харьков дронами. Хронология войны — день 1459

Ситуацией в Украине 20 февраля можно ознакомиться в этом материале: Продвижение ВСУ и взрывы в России. Хронология войны — день 1458

О новостях и событиях 19 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Помощь от Нидерландов и продление санкций США против России. Хронология войны — день 1457