Сльози, запеклі бої та обстріли. Три роки повномасштабної війни у світлинах "Телеграфу"

Ці знімки не тільки про біль і російський терор

Рівно три роки назад Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, суверену та незалежну державу. За третій рік війни сталось чимало лиха: масовані та трагічні обстріли, загроза захоплення Покровська на Донбасі, евакуація тисячі людей, удар міжконтинентальною ракетою. Проте були і позитивні події: операція в Курській області, повернення полонених додому, атаки на тил Росії.

З нагоди третьої річниці вторгнення "Телеграф" вирішив зробити фотолітопис, якими були ці три роки. Наш кореспондент Ян Доброносов невпинно робив репортажі з місць обстрілів та передової бойових дій.

За ці три роки війни сталось чимало трагічних подій, і, аналізуючи усі, складно обрати найкривавішу, проте ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві безперечно в цьому списку. 8 липня вдень Росія скерувала ракету Х-101 на дитячу лікарню, онкоцентр, де перебувала сотня маленьких пацієнтів. Тоді внаслідок атаки загинули 27 людей, зокрема четверо дітей, 127 постраждали.

За три роки повномасштабного вторгнення РФ було чимало трагічних обстрілів з великої кількістю загиблих, більшість великих міст здригались від вибухів та криків людей під завалами.

2024 рік безперечно став дуже важким на фронті, адже на третій рік війни росіяни захопили чимало територій. Й досі в повітрі висить загроза окупації одного з важливих міст Донбасу Покровська, де до 2024 справно функціонувала залізниця. Це місто на Донеччині по праву можна назвати одним з центрів логістики ЗСУ, проте наразі росіяни стирають його.

Але навіть попри погані новини і важкі бої, українські бійці у серпні розпочали операцію в Курській області. Цей крок здивував не тільки Росію, а й весь світ, адже саме в той період почали з'являтись депресивні настрої щодо стану України на фронті. Наразі ж протистояння ЗСУ та армії РФ на Курщині триває, українські воїни не здають позицій.

До речі завдяки нашим військовим російський "великий наступ" на Харківщині не просунувся далі Вовчанська. Проте Харків, як і більшість великих, малих міст потерпають від щоденних обстрілів окупантів. З 2022 року росіяни мало не щодня б'ють по цивільним забудовам, лікарням та школам.

За три роки війни Україна втратила чимало військових, цивільних та дітей. Цвинтарі усіх населених пунктів рясно усипані блакитно-жовтими стягами та окроплені морем сліз.

Але навіть попри три роки важкої і виснажливої війни, Україна продовжує боротися, її народ не здається. Щодня рятувальники, лікарі рятують десятки життів, адже кожен українець вартий того, щоб за нього боролись.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія планує оголосити про "перемогу" у війні.