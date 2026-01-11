Новые атаки дронов РФ и "бавовна" в Воронеже. Хронология войны — день 1418

11 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре воскресенье, 11 января. Киев до сих пор приходит в себя от атак России, в то время как СБУ готовит новые операции. На фронте не утихают бои — за минувшие сутки зафиксировали более 135 боевых столкновений, большинство из которых произошло на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Как проходит 1418-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Украина под атакой "Шахедов", взрывы уже слышали в Харькове.

Также под массированной атакой российский Воронеж, предварительно дроны атаковали аэродром, в результате работы ПВО пострадала многоэтажка.

Между тем карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои на границе Днепропетровской области

Карта боевых действий в Сумской области DeepState 11.01.2026

Карта боев в Донецкой области 11.01.2026

