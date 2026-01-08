Днепропетровщина и Запорожье без света, а над Украиной "шахеды". Хронология войны — день 1415

8 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре четверг, 8 января. После российской атаки Днепр, Запорожье и области остались без света. Оккупанты продолжают запускать дроны в направлении городов. Тем временем на дипломатическом же поле все чаще раздаются обнадеживающие заявления о приближении мира.

Как проходит 1415-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Днепре слышны взрывы. Предварительно известно об атаке дронов.

