Россия атакует "шахедами" и давит на фронте. Хронология войны — день 1414

7 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре среда, 7 января. Прошедшие сутки закончились обнадеживающими сдвигами в дипломатическом пространстве. В частности, гарантии безопасности для Украины становятся все более четкими. Тем временем россияне продолжают терроризировать Украину не только на фронте, но и запуская дроны по мирным городам.

Как проходит 1414-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Кривом Роге раздаются взрывы. Предварительно известно об атаке дронов. Также "шахеды" фиксируются в направлении Одессы.

