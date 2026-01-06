Россияне давят на фронте, а в Украине ужесточились графики отключений. Хронология войны — день 1413

6 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре вторник, 6 января. Прошедшие сутки закончились кадровыми перестановками в руководстве СБУ. Тем временем российские оккупанты продолжают давить на фронте, сосредотачивая усилия на Покровском и Новопавловском направлениях.

Как проходит 1413-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Украина "на грани гуманитарного энергетического кризиса". По его словам, Путин не стремится к перемирию в четвертую зиму войны, а наоборот, отдал приказ о самых серьезных на сегодняшний день атаках на гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому Мерц обвиняет российское руководство в военных преступлениях.

Отметим, что графики отключений на 6 декабря ужесточились — теперь они действуют в большинстве областей и охватывают больше очередей.

О новостях и событиях 5 января "Телеграф" рассказывал здесь: Зеленский ввел Буданова в СНБО, а россияне атаковали авто с ребенком. Хронология войны — день 1412

О том, что происходило 4 января, читайте в трансляции: Россия создала новые "Шахеды" и объявила новый дедлайн по поводу Купянска. Хронология войны — день 1411

С ситуацией в Украине 3 января можно ознакомиться в этом материале:Дроны атакуют Москву, а в Украине будет большая перезагрузка госсистемы. Хронология войны — день 1410