Росія атакує "шахедами" та тисне на фронті. Хронологія війни - день 1414

7 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 7 січня. Минула доба закінчилась обнадійливими зрушеннями у дипломатичному просторі. Зокрема гарантії безпеки для України стають все чіткішими. Тим часом росіяни продовжують тероризувати Україну не тільки на фронті, а й запускаючи дрони по мирних містах.

Як проходить 1414-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Кривому Розі лунають вибухи. Попередньо відомо про атаку дронів. Також "шахеди" фіксуються у напрямку Одеси.

