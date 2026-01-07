Росія атакує "шахедами" та тисне на фронті. Хронологія війни - день 1414
7 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла
На календарі середа, 7 січня. Минула доба закінчилась обнадійливими зрушеннями у дипломатичному просторі. Зокрема гарантії безпеки для України стають все чіткішими. Тим часом росіяни продовжують тероризувати Україну не тільки на фронті, а й запускаючи дрони по мирних містах.
Як проходить 1414-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Кривому Розі лунають вибухи. Попередньо відомо про атаку дронів. Також "шахеди" фіксуються у напрямку Одеси.
