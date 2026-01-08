Число пострадавших растет: последнее об ударе россиян по Кривому Рогу (обновлено)

Кривой Рог второй день подряд находится под баллистическими ударами россиян

В четверг, 8 января, российская армия снова ударила баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Две ракеты "Искандер" попали в жилые многоквартирные дома.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Число пострадавших продолжает увеличиваться.

UPD: Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что в Кривом Роге, по состоянию на 20:00, известно о 17 пострадавших, среди которых 4 ребенка.

Что произошло в Кривом Роге

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что две баллистические ракеты "Искандер" попали в жилые многоквартирные дома.

"Твари ударили двумя баллистическими "Искандерами" в многоквартирные дома. Оказывается помощь пострадавшим. Все понимаем, все работаем", — написал Вилкул.

Позже он добавил, что количество раненых достигло 10 человек. Такое он уточнил, что один человек в крайне тяжелом состоянии.

"Он в операционной, с оторванной взрывом ногой. Штаб помощи людям разворачиваем рядом, адрес не пишу, поскольку еще продолжается воздушная тревога. Можете спросить у ближайшего полицейского или коммунальщика — они знают. Еще много "шахедов" в нашем направлении, поэтому берегите себя", — добавил Вилкул.

Позже появились первые кадры после атаки. На видео многоквартирный дом полностью охвачен огнем.

"Первые минуты после удара баллистическими ракетами по многоэтажке в Кривом Роге", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в Кривом Роге количество раненых возросло до 12 человек. Спасательная операция продолжается, так что эта цифра может увеличиться.

"Повреждены жилые дома, транспортные средства. Сейчас идет спасательная операция", — говорится в сообщении.

В соцсетях публикуют видео, на которых горожане помогают эвакуировать из разрушенных домов травмированных людей. Точное количество раненых пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре из-за ночной массированной атаки беспилотниками пострадали семь человек, среди них двое детей.