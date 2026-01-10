Резерв+ не работает, а Россия продолжает атаки. Хронология войны — день 1417

10 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре суббота, 10 января. Украина замерла в ожидании серьезных морозов, из-за чего детей переводят на дистанционное обучение во многих областях. Но бои на фронте не прекращаются — за минувшие сутки зафиксировали более 165 боевых столкновений, горячее всего было на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

Как проходит 1417-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве много "Шахедов", в том числе слышали взрывы в Киеве и Кривом Роге.

До 05:00 в реестре Оберіг продлятся плановые технические работы. В это время в приложении Резерв+ временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID, предупреждает Минобороны.

Зеленский дал новое интервью Bloomberg. Выделили для вас главные тезисы:

Представители США недавно связались с Россией "в определенном формате".

Украина надеется получить ответ России на мирный план до согласования гарантий безопасности и плана восстановления с Трампом, что может произойти уже в конце этого месяца.

Зеленский ожидает встретиться с Трампом либо в США, либо на Всемирном экономическом форуме в Давосе – он хочет лично обсудить с Трампом конкретные обязательства США в случае возобновления российской агрессии.

Действия России свидетельствуют о ее неготовности к настоящей дипломатии.

Украина обсуждает соглашение о свободной торговле с США, которое будет включать нулевые тарифы на торговлю с США и даст "очень серьезные преимущества" по сравнению с соседними государствами, потенциально заинтересует инвестиции и бизнес.

Зеленский призвал США более систематически реагировать на российскую агрессию, отметив, что Украина еще не получила все обещанные системы ПВО Patriot и боеприпасы.

Между тем карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои на границе Днепропетровской области

Карта боевых действий в Сумской области DeepState 10.01.2026

Карта боев в Донецкой области 10.01.2026

