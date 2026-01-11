Боевая часть весит почти центнер: россияне впервые использовали новейший дрон

Приблизительная дальность поражения целей составляет тысячу километров

В начале 2026 года во время массированных комбинированных атак по территории Украины российские войска впервые использовали новый ударный беспилотник под названием "Герань-5".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. В будущем дрон могут вооружить ракетами.

По данным разведки новый аппарат заметно отличается от предыдущих моделей этой серии. Его длина достигает примерно шести метров, а размах крыльев – до 5,5 метра. Если ранние "Герани" имели другую компоновку, то эта версия выполнена по классической аэродинамической схеме. В то же время, значительная часть узлов и систем осталась общей с другими модификациями линейки.

"В частности, установлено использование 12-канальной системы спутниковой навигации "комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного применяемому на БпЛА "Герань-3", однако с большей тягой".

Вес боевой части нового дрона составляет около 90 килограммов. Ориентировочная дальность поражения целей – примерно тысяча километров.

По-прежнему разведка не считает этот аппарат полностью российской разработкой. Зафиксировано серьезное сходство конструкции и технологических решений с иранским беспилотником Karrar, что свидетельствует о заимствовании или общих источниках разработки.

БПЛА "Герань-5". Фото: ГУР МО

Кроме того, враг рассматривает варианты запуска "Герани-5" с воздушных носителей. В частности, речь идет об использовании штурмовиков Су-25, что может увеличить радиус действия дрона и удешевить его применение. Также прорабатывается идея вооружения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

Специалисты ГУР МО Украины проводят полный технический анализ образцов нового беспилотника, которые были использованы во время атак.

