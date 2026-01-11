Бойова частина важить майже центнер: росіяни вперше використали новітній дрон

Приблизна дальність ураження цілей становить тисячу кілометрів

На початку 2026 року під час масованих комбінованих атак по території України російські війська вперше використали новий ударний безпілотник під назвою "Ґєрань-5".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. В майбутньому дрон можуть озброїти ракетами.

За даними розвідки, новий апарат помітно відрізняється від попередніх моделей цієї серії. Його довжина сягає приблизно шести метрів, а розмах крил — до 5,5 метра. Якщо ранні "Ґєрані" мали іншу компоновку, то ця версія виконана за класичною аеродинамічною схемою. Водночас значна частина вузлів і систем залишилася спільною з іншими модифікаціями лінійки.

"Зокрема, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації "комєта", трекеру на базі мікрокомп'ютера Raspberry та 3G/4G модемів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БпЛА "Ґєрань-3", проте з більшою тягою", – пишуть у пресслужбі.

Вага бойової частини нового дрона становить близько 90 кілограмів. Орієнтовна дальність ураження цілей — приблизно тисяча кілометрів.

Як і раніше, розвідка не вважає цей апарат повністю російською розробкою. Зафіксовано серйозну подібність конструкції та технологічних рішень до іранського безпілотника Karrar, що свідчить про запозичення або спільні джерела розробки.

БПЛА "Ґєрань-5". Фото: ГУР МО

Крім того, ворог розглядає варіанти запуску "Ґєрані-5" з повітряних носіїв. Зокрема, йдеться про використання штурмовиків Су-25, що може збільшити радіус дії дрона та здешевити його застосування. Також опрацьовується ідея озброєння апарата ракетами класу "повітря-повітря" Р-73 для протидії українській авіації.

Наразі фахівці ГУР МО України проводять повний технічний аналіз зразків нового безпілотника, які були використані під час атак.

Раніше ми розповіли про російський новітній безпілотник V2U, який фахівці називають загрозою майбутнього. Він оснащений штучним інтелектом.