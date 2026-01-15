Дрони над Україною та послаблення тиску росіян на фронті. Хронологія війни - день 1422

15 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 15 січня. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті, хоча і кількість боєзіткнення за останні кілька діб скоротилась з 200 до 118. Тим часом ситуація з енергетикою в Україні критична — найближчим часом можуть запровадити надзвичайну ситуацію.

Як проходить 1422-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною фіксуються групи ударних дронів росіян.

