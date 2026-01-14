Россияне давят на фронте и запускают "шахеды". Хронология войны — день 1421

14 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре среда, 14 января. Из-за российских обстрелов ситуация со светом и отоплением в Киеве продолжает быть сложной. Отключения могут стать слабее весной и летом, а зима ожидается сложной. Тем временем россияне продолжают давить на фронте. За минувшие сутки произошло 130 боестолкновений.

Как проходит 1421-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Ряд дронов летает над Украиной.

О новостях и событиях 13 января "Телеграф" рассказывал здесь: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте, а в Киеве критическая ситуация. Хронология войны — день 1420

О том, что происходило 12 января, читайте в трансляции: Россияне готовят масштабную атаку, а ВСУ продвигаются в Купянске. Хронология войны — день 1419

С ситуацией в Украине 11 января можно ознакомиться в этом материале: Удары по Ровенщине и Краматорску, обращение Зеленского. Хронология войны — день 1418