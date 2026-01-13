В части оккупированного Донбасса блэкаут, а в Павлограде и Одессе взрывы. Хронология войны — день 1420
13 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света
На календаре вторник, 13 января. Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города, в том числе атакуя энергетическую инфраструктуру. Так что графики отключений света действуют в большинстве областей Украины. Между тем ситуация на фронте остается напряженной: за минувшие сутки произошло 146 боестолкновений.
Как проходит 1420-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 января – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 В Одессе и Павлограде был слышен взрывы.
В оккупированном Мариуполе и части Донецкой области блэкаут после удара БПЛА.
