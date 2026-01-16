Энергетический "Рамштайн" и продвижение россиян возле Запорожья. Хронология войны — день 1423

16 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 16 января. Россияне продолжают атаковать украинские города, в том числе энергетическую инфраструктуру. За прошедшие сутки часть харьковчан осталась без света и тепла. Тем временем на фронте продолжаются ожесточенные бои.

Как проходит 1423-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Украина созывает энергетический "Рамштайн", — МИД. По словам министра Сибиги, "ожидается получение от союзников дополнительных взносов и конкретных обязательств".

Враг продвинулся в Гуляйполе (Запорожская область), – DeepState.

Гуляйполе на карте DeepState

