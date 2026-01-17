Чехія постачатиме Україні літаки, а росіяни тиснуть біля Гуляйполя. Хронологія війни - день 1424

17 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 17 січня. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті, маючи, за даними аналітиків, певні успіхи біля Гуляйполя на Запоріжжі. Водночас окупанти запускають у напрямку області та обласного центру ударні дрони.

Як проходить 1424-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Чехія постачатиме Україні літаки для боротьби з дронами, — Reuters. Йдеться про кілька середніх бойових літаків, а також можливу поставку систем раннього попередження, наприклад, пасивних радарів.

