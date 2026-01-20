Россияне запустили "шахеды" и готовят масштабный обстрел. Хронология войны — день 1427

20 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре вторник, 20 января. Российские оккупанты готовятся масштабный обстрел Украины, об угрозе которого сообщают мониторы и президент Владимир Зеленский. Тем временем на фронте армия РФ продолжает значительное давление, а кремлевские пропагандисты заявляют о якобы успехах в продвижении вглубь нескольких населенных пунктов. В Генштабе ВСУ отмечают, что за минувшие сутки произошло 135 боевых столкновений.

Как проходит 1427-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной фиксируются "шахеды" сразу в нескольких направлениях.

