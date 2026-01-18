Россияне атакуют дронами и давят на фронте. Хронология войны — день 1425

18 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре воскресенье, 18 января. Российские оккупанты продолжают атаковать Украину на фронте и в небе. За минувшие сутки произошло 117 боевых столкновений. Россияне пытаются концентрировать свои усилия у Покровска на Донетчине и Гуляйполя в Запорожье.

Как проходит 1425-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне запускают дроны. Вражеские "шахеды" фиксируются по нескольким направлениям.

