Росіяни атакують дронами та тиснуть на фронті. Хронологія війни - день 1425

18 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 18 січня. Російські окупанти продовжуються атакувати Україну на фронті та у небі. За минулу добу відбулось 117 бойових зіткнень. Росіяни намагаються концентрувати свої зусилля біля Покровська на Донеччині та Гуляйполя на Запоріжжі.

Як проходить 1425-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни запускають дрони. Ворожі "шахеди" фіксуються у кількох напрямках.

