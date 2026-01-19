Россия атакует дронами, отключения продолжаются. Хронология войны — день 1426

19 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре понедельник, 19 января. Ситуация со светом в Украине очень напряженная, продолжаются долгие отключения во всех областях. Тем временем не утихают и бои на фронте — за минувшие сутки зафиксировали более 120 боевых столкновений, наибольшее количество которых произошло на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

Как проходит 1426-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве вражеские "Шахеды".

В ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации круглосуточно работают около 58 тысяч человек, — Зеленский.

Сырский о планах на 2026 год: "Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добьешься. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу".

Карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало дня выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои в Запорожской и Донецкой областях 19.01.2026

Сумы и Волчанск на карте боевых действий DeepState 19.01.2026

