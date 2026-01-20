Росіяни запустили "шахеди" та готують масштабний обстріл. Хронологія війни - день 1427

20 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 20 січня. Російські окупанти готуються масштабний обстріл України, про загрозу якого повідомляють монітори та президент Володимир Зеленський. Тим часом на фронті армія РФ продовжує значний тиск, а кремлівські пропагандисти заявляють про нібито успіхи у просуванні вглиб кількох населених пунктів. У Генштабі ЗСУ зазначають, що за минулу добу сталось 135 бойових зіткнень.

Як проходить 1427-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною фіксуються "шахеди" одразу у кількох напрямках.

