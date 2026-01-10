Россияне подготовили новые экспериментальные ракеты: что известно и чем они угрожают Украине

Агрессор продолжает расширять свои ударные возможности

В России было завершено производство экспериментальных образцов новых ракет воздушного базирования. Они направлены на увеличение арсенала стратегических бомбардировщиков ВКС РФ.

Противник планирует их испытать по территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "еРадар".

"Россия планирует использование новых ракет для своих стратегических бомбардировщиков. Враг завершил производство экспериментальных образцов новых ракет и планирует их испытания на территории Украины", — говорится в сообщении.

Что известно об экспериментальных ракетах

Это новые образцы ракетного вооружения россиян. Крылатые ракеты для самолетов Ту-95МС и Ту-160М.

Крылатая ракета воздушного базирования Х-БД-К:

Носитель: Ту-95МС ;

; Скорость: до 900 км/ч;

Дальность: 3000 км;

Ракета является аналогом ракеты Х-101. Основное отличие от Х-101 состоит в дальности полета до 6500 км и измененной системе наведения и высоте полета (от 30 до 70 метров от плоскости земли).

Ракета Х-101. Фото Википедия

ТУ-95 ТС. Фото Getty images

Гиперзвуковая крылатая ракета воздушного базирования Х-99:

Носитель: Ту-160М ;

; Скорость: до 6600 км/ч;

Дальность: до 5500 км;

ТУ-160М. Фото Getty images

Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета Х-МЦ:

Носитель: универсальна для всех стратегических бомбардировщиков.

Дальность: до 900 км;

Скорость: до 4200 км/ч.

Отмечено, что фактически это аналог ракеты Х-22. Выпускавшаяся в СССР.

Добавим, что Х-22 "Буря" — семейство советских сверхзвуковых противокорабельных ракет воздушного базирования большой дальности. Запуск ракеты осуществляется сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-22 или Ту-22М, Ту-95. Ракета предназначена для поражения авианосцев и авианосных ударных групп посредством ядерной или фугасно-кумулятивной боевой части.

Х-22 на держателе самолета. Фото Википедия

"Испытание новых ракет связано с нехваткой иностранных комплектующих для штатных образцов крылатых ракет. Производство новых ракет полностью завязано на российских компонентах, без иностранных запчастей, а значит, качество и точность будут ужасающими, чем будут представлять максимальную опасность для гражданского населения", — сказано в сообщении.

Ту-160 с арсеналом ракет. Фото Википедия

