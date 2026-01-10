Росіяни підготували нові експериментальні ракети: що відомо та чим вони загрожують Україні

Агресор продовжує розширяти свої ударні можливості

В Росії завершили виробництво експериментальних зразків нових ракет повітряного базування. Вони направлені на збільшення арсеналу стратегічних бомбардувальників ВКС РФ.

Супротивник планує їх випробувати по території України. Про це повідомляє Telegram-канал "єРадар".

"Росія планує використання нових ракет для своїх стратегічних бомбардувальників. Ворог завершив виробництво експериментальних зразків нових ракет та планує їх випробування на території України", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про експериментальні ракети

Це нові зразки ракетного озброєння росіян. Крилаті ракети для літаків Ту-95МС та Ту-160М.

Крилата ракета повітряного базування Х-БД-К:

Носій: Ту-95МС ;

; Швидкість: до 900 км/год;

Дальність: 3000 км;

Ракета є аналогом ракети Х-101. Основна відмінність від Х-101 заключається в дальності польоту до 6500 км та зміненій системі наведення та висоті польоту (від 30 до 70 метрів від площини землі).

Ракета Х-101. Фото Вікіпедія

ТУ-95 МС. Фото Getty images

Гіперзвукова крилата ракета повітряного базування Х-99:

Носій: Ту-160М ;

; Швидкість: до 6600 км/год;

Дальність: до 5500 км;

ТУ-160М. Фото Getty images

Гіперзвукова авіаційна протикорабельна ракета Х-МЦ:

Носій: універсальна для всіх стратегічних бомбардувальників.

Дальність: до 900 км;

Швидкість: до 4200 км/год.

Зазначено, що, фактично, це аналог ракети Х-22. Яка випускалась в СРСР.

Додамо, що Х-22 "Буря" — сімейство радянських надзвукових протикорабельних ракет повітряного базування великої дальності. Запуск ракети здійснюється з надзвукових стратегічних бомбардувальників Ту-22 або Ту-22М, Ту-95. Ракета призначена для ураження авіаносців і авіаносних ударних груп за допомогою ядерної або фугасно-кумулятивної бойової частини.

Х-22 на тримачі літака. Фото Вікіпедія

"Випробування нових ракет, повʼязане з браком іноземних комплектуючих для штатних зразків крилатих ракет. Виробництво нових ракет повністю завʼязане на російських компонентах, без іноземних запчастин, а значить, якість та точність будуть жахливі, чим становитимуть максимальну небезпеку для цивільного населення", — сказано в повідомленні.

Ту-160 з арсеналом ракет. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, як насправді називається ракета, якою вдарили по Львову.