Львів могли атакувати ракетою "Кедр". Звідки Росія здійснила запуск

Через удар по обласному центру житлові будинки не постраждали

Незадовго до опівночі 9 січня Росія вдарила по Львову, є приліт по об’єкту критичної інфраструктури, за попередніми даними без постраждалих. Багато моніторингів писали, що ворог атакував Львів ракетою "Орєшнік", офіційно ця інформація не підтверджена. За іншими попередніми даними, удар по Львову РФ могла здійснити ракетою "Кедр". Проте фактично — це одна й та сама ракета.

"Телеграф" розповідає, що відомо про російську балістичну ракету зі складу ракетного комплексу "Кедр". Саме нею РФ вдарила по Дніпру 21 листопада 2024 року.

Оновлено. У Повітряних Силах України повідомили, що в ніч на 9 січня Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою середньої дальності з полігону Капустин Яр. Тип ракети уточнюється, ймовірно саме вона вдарила по Львову. Раніше ворог запускав з Капустиного Яру "Орєшнік".

Зазначимо, ексглава ГУР Кирило Буданов раніше пояснював, що назва ракети "Орєшнік" — є назвою науково-дослідної роботи, за якою вона вироблялась. А ось система її запуску називається "Кедр". Тому фактично, "Кедр" та "Орєшнік" — та сама ракета.

Що відомо про ракету "Кедр"

Як тоді повідомили у ГУР, до розробки мобільного ракетного комплексу "Кедр" залучено низку підприємств російського військово-промислового комплексу. Також відомо, що випробування РК "Кедр" проходили на полігоні Капустін Яр в Астраханській області.

За висновками фахівців, "Кедр" — твердопаливна ракета на заміну "Ярсу", що продовжує її "ідеологічно". Її призначено для ґрунтових рухомих комплексів та шахтного базування.

Як пояснював Defense Express, хоча інформації про "Кедр" дуже мало, ймовірно, "Кедр" — загальна назва нової системи, яка є модифікацією "Ярса" (російський твердопаливний міжконтинентальний балістичний ракетний комплекс).

За рахунок комбінацій наявних ступенів та блоків від нього можливо, як конструктор, зібрати міжконтинентальну ракету, ракету середньої дальності з легким бойовим блоком на 5,5 тисяч км і з важким блоком на меншу дальність, — йдеться у статті

Можлива концепція системи "Кедр"

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про російську ракету "Орєшнік". Імовірно, його створили на базі РС-26 "Рубєж".