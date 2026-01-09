Росія масовано атакувала Київ та Львів. Ворог застосував нову тактику, є загиблі та постраждалі (фото)
Серед постраждалих — рятувальники
В ніч на п'ятницю, 9 січня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. У Києві є загиблі, серед яких медик, та постраждалі. Невдовзі після опівночі ворог вдарив ракетою по Львову.
Що треба знати:
- Росія застосувала нову тактику для ударів по Києву
- Спочатку ворог вдарив по житлових будинках, а потім — по енергетичних об'єктах, деякі райони лишилися без енергопостачання
- У столиці загинуло четверо людей, ще близько 20 постраждали
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, станом на 4 годину відомо про чотирьох загиблих. Рятувальники написали, що загинуло троє людей. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.
Наразі відомо про 4 загиблих. Постраждали 19 людей. 14 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали. Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою, — пише Кличко
Наслідки обстрілу по районах
У Дарницькому районі безпілотник впав у дворі житлового будинку. Пошкодження отримав одноповерховий магазин поруч та вікна дев’ятиповерхового житлового будинку.
Також через влучання уламків БпЛА, сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах.
У Деснянському районі внаслідок влучання БпЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникло займання. Крім того, пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді.
Також пошкоджено територію торгівельного центру та санаторію.
У Дніпровському районі уламки дрона впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків
БпЛА загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку.
Крім того, уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.
У Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА частково зруйнований фасад девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.
Спочатку РФ вдарила по житлових будинках, а потім атакувала енергетику
За даними моніторингових груп, особливість цього удару полягала в подвійному етапі терору. На початку ударні дрони атакували житлові будинки, а потім енергетичну інфраструктуру. Через погодні умови ситуація з електроенергією в столиці буде у підвішеному стані.
Вночі Росія також атакувала Львів
Незадовго до опівночі росіяни вдарили по Львову ракетою середньої дальності "Кедр". На думку авторів одного з моніторингів, зроблено це аби залякати партнерів до розміщення своїх військ на території України.
Мер Львова Андрій Садовий поінформував, що є приліт по об’єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали.
Як повідомляв "Телеграф", 8 січня, російська армія вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу. Дві ракети "Іскандер" влучили в житлові багатоквартирні будинки.