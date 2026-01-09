Росія масовано атакувала Київ та Львів. Ворог застосував нову тактику, є загиблі та постраждалі (фото)

Серед постраждалих — рятувальники

В ніч на п'ятницю, 9 січня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. У Києві є загиблі, серед яких медик, та постраждалі. Невдовзі після опівночі ворог вдарив ракетою по Львову.

Що треба знати:

Росія застосувала нову тактику для ударів по Києву

Спочатку ворог вдарив по житлових будинках, а потім — по енергетичних об'єктах, деякі райони лишилися без енергопостачання

У столиці загинуло четверо людей, ще близько 20 постраждали

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, станом на 4 годину відомо про чотирьох загиблих. Рятувальники написали, що загинуло троє людей. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

Наразі відомо про 4 загиблих. Постраждали 19 людей. 14 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали. Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою, — пише Кличко

Одна з пошкоджених багатоповерхівок

Наслідки атаки

Робота рятувальників

Рука медика, що загинув від повторного ворожого удару

Наслідки обстрілу по районах

У Дарницькому районі безпілотник впав у дворі житлового будинку. Пошкодження отримав одноповерховий магазин поруч та вікна дев’ятиповерхового житлового будинку.

Також через влучання уламків БпЛА, сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах.

У Деснянському районі внаслідок влучання БпЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникло займання. Крім того, пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді.

Також пошкоджено територію торгівельного центру та санаторію.

У Дніпровському районі уламки дрона впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків

БпЛА загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку.

Крім того, уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА частково зруйнований фасад девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

Спочатку РФ вдарила по житлових будинках, а потім атакувала енергетику

За даними моніторингових груп, особливість цього удару полягала в подвійному етапі терору. На початку ударні дрони атакували житлові будинки, а потім енергетичну інфраструктуру. Через погодні умови ситуація з електроенергією в столиці буде у підвішеному стані.

Вночі Росія також атакувала Львів

Незадовго до опівночі росіяни вдарили по Львову ракетою середньої дальності "Кедр". На думку авторів одного з моніторингів, зроблено це аби залякати партнерів до розміщення своїх військ на території України.

Карта руху повітряних цілей ворога над Україною

Мер Львова Андрій Садовий поінформував, що є приліт по об’єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали.

Як повідомляв "Телеграф", 8 січня, російська армія вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу. Дві ракети "Іскандер" влучили в житлові багатоквартирні будинки.