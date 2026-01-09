Рус

Росія масовано атакувала Київ та Львів. Ворог застосував нову тактику, є загиблі та постраждалі (фото)

Олена Руденко
Наслідки атаки на Київ Новина оновлена 09 січня 2026, 06:43
Наслідки атаки на Київ. Фото Колаж "Телеграф"

Серед постраждалих — рятувальники

В ніч на п'ятницю, 9 січня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. У Києві є загиблі, серед яких медик, та постраждалі. Невдовзі після опівночі ворог вдарив ракетою по Львову.

Що треба знати:

  • Росія застосувала нову тактику для ударів по Києву
  • Спочатку ворог вдарив по житлових будинках, а потім — по енергетичних об'єктах, деякі райони лишилися без енергопостачання
  • У столиці загинуло четверо людей, ще близько 20 постраждали

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, станом на 4 годину відомо про чотирьох загиблих. Рятувальники написали, що загинуло троє людей. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

Наразі відомо про 4 загиблих. Постраждали 19 людей. 14 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали. Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою, — пише Кличко

Будинок у Києві, що постраждав в ході атаки РФ 9.01.2025
Одна з пошкоджених багатоповерхівок
Будинок у Києві, що постраждав в ході російської атаки 9.01.2025
Наслідки атаки
Рятувальники на місці російської атаки у Києві 9 січня
Робота рятувальників
Рука медика, що загинув від повторного удару РФ по Києву
Рука медика, що загинув від повторного ворожого удару

Наслідки обстрілу по районах

У Дарницькому районі безпілотник впав у дворі житлового будинку. Пошкодження отримав одноповерховий магазин поруч та вікна дев’ятиповерхового житлового будинку.

Також через влучання уламків БпЛА, сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах.

У Деснянському районі внаслідок влучання БпЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникло займання. Крім того, пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді.

Також пошкоджено територію торгівельного центру та санаторію.

У Дніпровському районі уламки дрона впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків

БпЛА загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку.

Крім того, уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА частково зруйнований фасад девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

Спочатку РФ вдарила по житлових будинках, а потім атакувала енергетику

За даними моніторингових груп, особливість цього удару полягала в подвійному етапі терору. На початку ударні дрони атакували житлові будинки, а потім енергетичну інфраструктуру. Через погодні умови ситуація з електроенергією в столиці буде у підвішеному стані.

Вночі Росія також атакувала Львів

Незадовго до опівночі росіяни вдарили по Львову ракетою середньої дальності "Кедр". На думку авторів одного з моніторингів, зроблено це аби залякати партнерів до розміщення своїх військ на території України.

Карта руху повітряних цілей ворога над Україною
Карта руху повітряних цілей ворога над Україною

Мер Львова Андрій Садовий поінформував, що є приліт по об’єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали.

Як повідомляв "Телеграф", 8 січня, російська армія вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу. Дві ракети "Іскандер" влучили в житлові багатоквартирні будинки.

