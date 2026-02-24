Рус

Засновниця Патронатної служби "Янголи трійки" розповіла про найважчий момент за 12 років війни

Марія Назарова
Олена Толкачова "Гайка" Новина оновлена 24 лютого 2026, 21:49
Олена Толкачова "Гайка". Фото Колаж "Телеграфу"

Толкачова працює задля того, щоб українські воїни мали шанс залишитися живими

Олена Толкачова "Гайка", українська військова, капітан 3 ОШБр, командирка та засновниця Патронатної служби "Янголи трійки" у річницю великої війни відповіла на кілька запитань.

Вона розповіла про те, що тримає Патронатну службу і не дає зупинитися вже стільки років, і що для "Гайки" означають "Янголи Трійки".

"Це відповіді людини, яка з 2014 року щодня працює з наслідками війни: пораненнями, втратами. З родинами, що прощаються з близькими, та родинами, які живуть надією на їх повернення додому", – йдеться у публікації.

12 років "Янголам", 12 років війна. Що мотивує вас продовжувати?

– Пам’ять про загиблих воїнів. Ми зобов’язані робити свою роботу так, щоб їхня жертва не була марною і щоб ті, хто воює зараз, мали шанс повернутися живими.

Який момент за ці 12 років змінив вас найбільше?

– Зустріч вантажівки з сотнями тіл загиблих побратимів з Маріуполя. Після цього інакше дивишся на все — розумієш ціну кожного рішення і кожної хвилини.

Олена Толкачева з пораненим
Що найчастіше потрібно пораненим, окрім медицини?

– Відчуття, що про них пам’ятають свої. Щоб знали: навіть після важкого поранення вони потрібні рідному підрозділу і їх тут чекають.

Яке ваше головне правило на службі?

– Робити все можливе. Поки є шанс допомогти, ми шукаємо рішення і доводимо справу до кінця.

Що ви хотіли б, щоб кожен цивільний зрозумів про поранених?

– Що ці люди ризикували собою заради них. Поранення — це наслідок того, що вони тримали оборону, поки інші могли жити звичайним життям.

Олена Толкачева Гайка з людиною на протезі
"Гайка" та людина з протезом замість ноги

Що для вас означають "Янголи Трійки"?

– Турбота, любов і вдячність, оформлені в дію. Ми прагнемо, щоб наші люди відчували підтримку щодня — особливо у найважчі моменти.

Раніше ми розповіли, як Третій армійський корпус знищує російські дрони.

