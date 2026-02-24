Основательница Патронатной службы "Ангелы тройки" рассказала о самом тяжелом моменте за 12 лет войны

Толкачева работает для того, чтобы украинские воины имели шанс остаться в живых

Елена Толкачева "Гайка", украинская военная, капитан 3 ОШБр, командир и основатель Патронатной службы "Ангелы тройки" в годовщину большой войны ответила на несколько вопросов.

Она рассказала о том, что держит Патронатную службу и не дает остановиться уже столько лет, и что для "Гайки" означают "Ангелы Тройки".

"Это ответы человека, который с 2014 года ежедневно работает с последствиями войны: ранениями, потерями. С семьями, прощающимися с близкими, и семьями, живущими надеждой на их возвращение домой", – говорится в публикации.

12 лет "Ангелам", 12 лет война. Что мотивирует вас продолжать?

– Память о погибших воинах. Мы обязаны делать свою работу так, чтобы их жертва не была напрасной и чтобы воюющие сейчас имели шанс вернуться живыми.

Какой момент за эти 12 лет изменил вас больше всего?

– Встреча грузовика с сотнями тел погибших побратимов из Мариуполя. После этого иначе смотришь на все – понимаешь цену каждого решения и каждой минуты.

Елена Толкачева с раненым

Что чаще всего нужно раненым, кроме медицины?

– Ощущение, что о них помнят свои. Чтобы знали: даже после тяжелого ранения они нужны родному подразделению и их ждут.

Каково ваше главное правило на службе?

– Делать все возможное. Пока есть шанс помочь, мы ищем решение и доводим дело до конца.

Что бы вы хотели, чтобы каждый гражданский понял о раненых?

– Что эти люди рисковали собой ради них. Ранение – это следствие того, что они держали оборону, пока другие могли жить обычной жизнью.

"Гайка" и человек с протезом вместо ноги

Что для вас означают "Ангелы Тройки"?

– Забота, любовь и благодарность, оформленные в действие. Мы стремимся, чтобы наши люди чувствовали поддержку каждый день, особенно в самые тяжелые моменты.

