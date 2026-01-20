Последствия массированного удара по Украине. Есть жертва и разрушения

Враг совершил очередной массированный обстрел, силы ПВО отразили атаку

Утром во вторник, 20 января, россияне атаковали Украину ракетами. Был зафиксирован взлет шести бомбардировщиков Ту-95 с разных аэродромов России, они совершили пуски крылатых ракет. Кроме того, параллельно враг атаковал "шахедами".

Что нужно знать:

Враг массированно атаковал Украину, самолеты ТУ-95 совершили пуски ракет

РФ применила дроны, крылатые и баллистические ракеты

В Киевской области есть погибший, в Киеве пострадала женщина

Как сообщили воздушные силы Украины, крылатые ракеты зашли через Сумщину. Они были зафиксированы в Киевской и Черниговской областях. По данным мониторингов, силы ПВО сработали очень результативно.

8:55 По данным мониторинговых групп, главной целью ракетно-дроновой атаки в ночь на 20 января стала энергетическая инфраструктура восточных и северных регионов страны. Враг применил дроны, крылатые ракеты "Х-101" и баллистические ракеты 9м723 "Искандер-М".

Движение враждебных целей 20 января

Атака России на Украину 20 января – что известно о последствиях

Киев

После двух часов ночи взрывы прогремели в Киеве и области. Как проинформировал мэр столицы Виталий Кличко, в Днепровском районе в результате попадания дрона повреждены нежилые помещения по нескольким адресам. Из-за падения обломков повреждено и здание начальной школы, на другой локации из-за падения обломков горели автомобили. Пострадала женщина, она находится в больнице.

После этой атаки на столицу без тепла осталось 5 635 многоэтажек. Около 80% из них — дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января. Левый берег в результате атаки пока без водоснабжения.

Киевщина

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной атаки в Бучанском районе есть погибший. 50-летний мужчина погиб на месте. Также в результате атаки повреждено помещение двух автозаправочных станций.

Одесская область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что на рассвете враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одесщины. Россияне били по жилым кварталам и объектам энергетики.

В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом. Поврежден фасад и остекление. Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются, — пишет Кипер.

В Одесском районе также зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

Винницкая область

Руководитель Винницкой ОВА Наталья Заболотная написала, что в результате ночной вражеской атаки попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.

Атака на Украину 20 января

7:25 Два борта ТУ-95мс совершили посадку на аэродроме Энгельс. Остальные четыре самолета в воздухе, курсом на места своей дислокации.

7:11 Предварительно, вражеских ракет над Украиной больше нет. Проводится доразведка.

7:07 Активно работает ПВО, ракет осталось немного, — мониторинги. Последняя пара ракет в воздушном пространстве Винницкой области.

7:00 Все ракеты сменили курс на Киевскую область, залетают в Белоцерковский район, сообщает Telegram-канал "Николаевский Ванек". Активно работает ПВО, ракет осталось немного.

6:55 По данным мониторинговых групп, все ракеты сменили курс на Винницкую область.

6:52 Группа крылатых ракет в Черкасской области движется на Каменку, — ПС.

Как сообщал "Телеграф", 19 января Россия атаковала ракетами Днепр, было попадание. Также под обстрелом находился Харьков, в результате атаки 11 человек получили ранения, двоих пострадавших госпитализировали. Одна 69-летняя женщина погибла. Повреждены 30 частных домов. Один дом разрушен. Вылетели окна в около 10 многоэтажных домах.