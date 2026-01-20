Україна — під атакою ракет із Ту-95. Що відомо про новий удар Росії (головне)

Ворог здійснює чергову масовану атаку

Зранку у вівторок, 20 січня, росіяни атакують Україну ракетами. Зафіксовано зліт до сімох бомбардувальників Ту-95 з різних аеродромів Росії, які здійснили пуски крилатих ракет. Крім того, паралельно ворог атакує "шахедами".

Як повідомили Повітряні Сили України, крилаті ракети зайшли через Сумщину. Їх зафіксовано в Київській та Чернігівській областях. За даними моніторігів, ППО знешкодила першу хвилю ворожих ракет, друга група пішла на Черкащину (станом на 6:45).

7:11 Попередньо, ворожих ракет над Україною більше немає. Проводиться дорозвідка.

7:07 Активно працює ППО, ракет лишилося небагато, — моніторинги. Остання пара ракет у повітряному просторі Вінницької області.

7:00 Всі ракети змінили курс на Київську область, залітають у Білоцерківський район, повідомляє Telegram-канал "Николаевский Ванек". Активно працює ППО, ракет лишилося небагато.

6:55 За даними мониторінгових груп, всі ракети змінили курс на Вінницьку область.

6:52 Група крилатих ракет на Черкащині рухається на Кам'янку, — ПС.

Як повідомляв "Телеграф", 19 січня Росія атакувала ракетами Дніпро, було влучання. Також під обстрілом був Харків, внаслідок атаки 11 людей отримали поранення, двох постраждалих госпіталізували. Одна 69-річна жінка загинула. Пошкоджено 30 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Повилітали вікна в близько 10 багатоповерхових будинках.