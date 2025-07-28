Хронологія війни — день 1251: обстріл України та просування ЗСУ у Сумській області

28 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де точаться бої на фронті в Україні

На календарі понеділок, 28 липня, триває 1251 день повномасштабної війни з російськими окупантами. Протягом попередньої доби було зафіксовано 118 бойових зіткнень, з яких 39 на Покровському напрямку. Хоча ворог демонструє повільний поступ, ЗСУ також має успіхи — українським військовим вдалося розбити угруповання росіян у Сумській області та звільнити Кіндратівку.

Як проходить 1251 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Російські бомбардувальники шкандибають до пускових рубежів. Тим часом за даними моніторингу, над Україною нарахували вже понад 110 безпілотників ворога.

00:00 Над Україною помічено понад 60 російських дронів. Моніторингові групи також повідомили про зліт щонайменше шести Ту-95 та Ту-160, а також попередили про високі ризики ракетного удару вночі.

Про новини та події 25 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1248: Росія обстрілює Харків і піднімала МіГ-31

Про те, що відбувалося 26 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1249: ракетний удар по "Епіцентру" та приліт по ОВА в Сумах

З ситуацією в Україні 27 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1250: успіхи ЗСУ у Сумській області та нові санкції проти Росії