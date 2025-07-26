Хронологія війни — день 1249: Росія зазнає на фронті шалених втрат, але продовжує наступ по трупах

26 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де йдуть бої на фронті в Україні

На календарі субота, 26 липня. 1249 день повномасштабної війни з російськими окупантами. Бої на фронті продовжуються у високому темпі, основні бойові дії ведуться на Покровському напрямку. Росіяни намагалися пролізти до Степногірська на Запоріжжі, але назад не повернувся жоден окупант. Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ворог платить високу ціну за просування — щодня в середньому до 1000 росіян помирають, або отримують важкі поранення.

Як проходить 1249 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Харків, Дніпро та Кам'янське перебувають під масованою атакою ворожих дронів. Також ворог обстріляв балістичними ракетами усі три міста, було чутно сильні вибухи. Попередньо, в Кам'янському ударом окупантів знищено гіпермаркет "Епіцентр".

01:00 Харків та Кам'янське перебували під атакою ворога. Кам'янське атакували чотирма ракетами "Калібр", Харків був під одночасним ударом КАБів та дронів. В обох містах є наслідки та пожежі. Також під ударом дронів та КАБів перебуває Шостка.

00:00 Харків під атакою російських ударних дронів. Тим часом в окупованому Криму росіяни намагаються відбиватися вже від українських безпілотників.

Про те, що відбувалося 23 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1246: бої за Покровськ та переговори у Стамбулі

З ситуацією в Україні 24 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1247: удар по "Привозу" в Одесі і тиск росіян на фронті

Про новини та події 25 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1248: Росія обстрілює Харків та піднімала МіГ-31