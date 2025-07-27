Хронологія війни — день 1250: росіяни наступають під Покровськом і обстрілюють Харків

26 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де точаться бої на фронті в Україні

На календарі неділя, 27 липня, триває 1250-й день повномасштабної війни з російськими окупантами. Росіяни продовжують повільно просуватися під Покровськом, де сконцентровано їхні основні сили. Усього минулої доби сталося 122 бойові зіткнення, з яких 55 саме на Покровському напрямку. Гарячими також залишаються Новопавлівський та Лиманський напрямки.

Як проходить 1250 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 У Харкові дві пожежі після атаки російських дронів. Тим часом у Волгоградській області РФ українські безпілотники підпалили російську нафтобазу, яка дуже добре спалахнула.

00:00 Вибух пролунав у Київському районі Харкова. Моніторингові канали повідомляють, що у районі міста спостерігається ще близько 5-8 російських БПЛА

З ситуацією в Україні 24 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1247: удар по "Привозу" в Одесі та тиск росіян на фронті

Про новини та події 25 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1248: Росія обстрілює Харків і піднімала МіГ-31

Про те, що відбувалося 26 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1249: ракетний удар по "Епіцентру" та приліт по ОВА в Сумах