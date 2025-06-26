Прилетіли "добрі дрони": було гучно у Москві та кількох регіонах Росії (відео, фото)

Москва, Московська, Ростовська та Курська області Росії приймали в подарунок демілітаризацію військових об'єктів

В Росії у ніч на 26 червня було дуже гучно. Вибухи пролунали у Москві, з атаки на яку починався червень, Підмосков'ї, Московській області, Ростовській області, а також у Коренєво в Курській області. Росіяни заявляли про атаку безпілотників та роботу протиповітряної оборони.

За даними російських каналів, було чутно сильні вибухи у різних районах Москви та Підмосков'я. Околиці російської столиці нібито намагалися атакувати ударні безпілотники. Канали опублікували відео з різних місць у Підмосков'ї.

"Атака БПЛА на Дідовськ в Істринському районі у Підмосков'ї, Зеленоград та місто Московське у Новій Москві. За п'ять хвилин у небі пролунало щонайменше п'ять вибухів", – сказано в одному з повідомлень.

Мер Москви Сергій Собянін також заявив, що нібито була атака на місто. Як завжди, за його заявою, усі безпілотники "було збито", попри ці бравурні новини росіянам довелося обмежувати роботу аеропорту "Внуково" – там ввели план "Килим".

Окрім того, вибухи було чутно у Ростовській області РФ. Там нібито збивали ударні дрони. А у населеному пункті Коренєво в Курській області стався сильний "прильот" по розташуванню однієї з російських військових частин.

Росіяни в Ростовській області ниють

У Коренєво добре прилетіло по "располазі" росіян

У Коренєво добре прилетіло по "располазі" росіян

Нагадаємо, що у ніч на 25 червня Росія та окуповані території зазнали масового нальоту дронів. Вибухи було чути у кількох російських областях, а також у Криму. Серед інших цілей було уражено військовий завод "Атлант Аеро" у Таганрозі, де виробляють дрони та електроніку. Внаслідок атаки завод припинив роботу.

Ростовська область була атакована 23 червня, вибухи лунали у Кам'янськ-Шахтинску. Дрони вчергове підсмажили нафтобазу комбінату "Атлас", яка перебуває під керуванням Росрезерву. Комбінат вже був під ударами безпілотників. У 2024 році він двічі зазнав атак — 28 серпня після атаки дронів там спалахнула пожежа. Друга атака сталася у листопаді того ж року.