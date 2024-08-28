У Росії дрони атакували нафтобазу, яка працює на війну: потужно палає кілька цистерн (фото та відео)

За офіційними даними люди не постраждали

У ніч на середу, 28 серпня, в Ростовській області Росії після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі. Таким чином, на території регіону горять вже два подібні об’єкти, оскільки горіння на нафтобазі в Пролетарську все ще не загасили.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що близько 03:00 ночі в Ростовській області було збито 4 БПЛА. За його даними, постраждалих немає. Інформація уточнюється, додав він.

Однак поки російська влада лише "уточнює" інформацію, місцеві жителі вже все "уточнили". Вони пишуть, що після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі у Кам’янському районі, горить кілька цистерн.

Росіяни публікують кадри потужної пожежі та констатують, що "довго гаситимуть". Полум’я видно з траси.

Існує великий ризик, що вогонь перекинеться на сусідні ємності, як це відбувається в Пролетарську. Мешканці Каменська повідомили, що вже під час пожежі пролунав ще один вибух. За їхніми словами, диму так само багато, як у Пролетарську.

Як повідомляють місцеві жителі, під удар потрапив комбінат "Атлас" Росрезерву. Він спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів. Крім того, комбінат постачає нафтопродуктами російську армію.

"Це не перша атака, раніше 3 серпня туди вже прилітали дрони ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Крім того, безпілотники атакували й Воронезьку область. Там, як заявив губернатор Олександр Гусєв, нібито після падіння фрагментів збитого безпілотника сталося "займання поблизу вибухонебезпечних об’єктів". За його словами, детонації не було, а пожежа вже ліквідована. При цьому проводилась евакуація місцевих мешканців.

Як пише ASTRA, за даними місцевих жителів, БПЛА атакували склад із боєприпасами у хуторі Мала Меженка. Жителів цього хутора та села Євстратівка спочатку евакуювали, тепер їм дозволили повертатися додому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Омський нафтопереробний завод у Росії фактично зупинив роботу після вибуху, що пролунав там вдень 26 серпня. Інцидент вивів із ладу близько половини потужностей найбільшого російського НПЗ.