Росіяни скиглять, що у Пролетарську знову вдарили по нафтобазі: подробиці атаки

Існує загроза поширення вогню на резервуари з газом

У п'ятницю, 23 серпня, росіяни поскаржились на повторний удар по нафтобазі в Пролетарську Ростовської області. Там і досі триває пожежа після попередньої атаки безпілотників.

Про це повідомляють російські пабліки. Там зазначили, що БпЛА спробував атакувати територію нафтобази близько 5 ранку за місцевим часом.

Внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав. Проте офіційної інформації про повторний удар поки немає.

Зазначається, що локалізувати пожежу, що спалахнула на нафтобазі ще вранці 18 серпня не вдалося досі. При цьому зазначається, що існує загроза поширення вогню на резервуари з газом.

Удар по нафтобазі у Пролетарську Ростовської області РФ

Вночі 18 серпня росЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі в Пролетарську Ростовської області після ударів БПЛА. Джерела "Телеграфу" розповіли, що було знищено нафтобазу "ФДКУ комбінат "Кавказ". Вона працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ. Атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Нагадаємо, у Краснодарському краю стався потужний приліт у порт "Кавказ". "Телеграф" дізнався, чим відомий російський порт.