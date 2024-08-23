Россияне ноют, что в Пролетарске снова ударили по нефтебазе: подробности атаки

Есть угроза распространения огня на резервуары с газом

В пятницу, 23 августа, россияне пожаловались на повторный удар по нефтебазе в Пролетарске в Ростовской области. Там до сих пор продолжается пожар после предварительной атаки беспилотников.

Об этом сообщают российские паблики. Там отметили, что БпЛА попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 утра по местному времени.

В результате падения дрона никто не пострадал. Однако официальной информации о повторном ударе пока нет.

Отмечается, что локализовать вспыхнувший на нефтебазе пожар еще утром 18 августа не удалось до сих пор. При этом отмечается, что существует опасность распространения огня на резервуары с газом.

Удар по нефтебазе в Пролетарске Ростовской области РФ

Ночью 18 августа росСМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в Пролетарске в Ростовской области после ударов БПЛА. Источники "Телеграфа" рассказали, что была уничтожена нефтебаза "ФДКУ комбинат "Кавказ". Она работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск. Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства".

Напомним, в Краснодарском крае произошел мощный прилет в порт "Кавказ ". "Телеграф" узнал, чем известен российский порт.