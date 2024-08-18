"Сбили" важным объектом: в России после атаки БПЛА разгорелся мощнейший пожар (видео)

По предварительной информации, пострадавших

В ночь на 18 августа Ростовская область России была атакована беспилотными летательными аппаратами. В результате обстрела в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Ростовской области. По его словам, пожар случился на территории промышленного склада.

"На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных", — говорится в сообщении.

Он объяснил, что из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено. В то же время в паблике SHOT и ряде других пабликов показали видео с места происшествия. Отмечается, что информации о пострадавших нет.

В данный момент на месте работают экстренные службы.

Очевидцы рассказали SHOT, что нефтебаза была атакована около 5 часов утра. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание топлива. Жители города слышали 4–5 взрывов и потом увидели столб дыма и пожар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 августа была совершена атака по Ростовской области, а именно — по аэродрому Морозовск. Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.