В оккупированном Крыму было "громко": где ночью гремели взрывы и атаковали (видео)

Россияне перекрывали Крымский мост – очевидно, из-за угрозы атаки

Во временно оккупированном Крыму ночью 16 августа было очень шумно. На взрывы жаловались жители Севастополя, Керчи, Феодосии, Симферополя, Каменки и Черноморска, что именно там было атаковано, пока неизвестно.

Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы и представители оккупационных "властей" полуострова. В частности, российские "чиновники" уже заявили о якобы сбитии нескольких БПЛА над Крымом силами противовоздушной обороны и Черноморского флота РФ.

"В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации уже сбит один БПЛА над акваторией моря", – написал гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев. Позже он решил, что один сбитый БПЛА – это мало, и немного дорисовал цифру, написав о "трех сбитых беспилотниках".

Что важнее, россияне перекрывали Крымский мост – очевидно из-за угрозы атаки. А мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил, что Керчь слышала сильные взрывы, после одного из которых вспыхнул сильный пожар.

"И, похоже, прилет на горе Митридат, где стоял "Панцирь-С1", после взрыва — сильный пожар… В Керчи из паромной переправы СП МИС валит дым" – написал канал.

Кроме того, Черноморск ночью патрулировали вертолеты, а жители писали о сильной стрельбе – возможно, пытались перехватить БПЛА. А у Каменки под Симферополем после особенно сильного прилета вспыхнул пожар.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в оккупированном Севастополе, а также в Саках и Заозерном раздались взрывы. Крым был под массированной атакой, по предварительным данным, атакован судоремонтный завод Черноморского флота.

3 августа стало известно, что украинские военные смогли нанести удары по российской подводной лодке во временно оккупированном Крыму. Кроме того, были существенно повреждены четыре пусковые установки С-400.