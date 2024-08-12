В России заявили о взрывах в Подмосковье: куда прилетели украинские беспилотники (видео)

На аэродроме базируется 8-я авиационная дивизия особого назначения.

В России в ночь с 11 на 12 августа гремели сильнейшие взрывы в Подмосковье. Россияне пишут, что якобы украинские беспилотники совершили атаку на военный аэродром "Чкаловский", который находится в подмосковном Щелково.

Об атаке сообщили российские информационные каналы, приложив видео того, как охрана аэродрома от чего-то активно отстреливается. Есть такое видео с мощными взрывами.

Целью БПЛА, говорится в сообщениях, мог быть военный аэродром "Чкаловский". Он расположен на северо-востоке Москвы в городе Щелково, в 31 километре от непосредственно российской столицы. На аэродроме базируется 8-я авиационная дивизия особого назначения (самолеты Ил-76, Ту-134, Ил-62М и многие другие), задача которой – перевозка грузов и живой силы в интересах российских военных.

Отмечается, что несколько беспилотников якобы были сбиты в районе авиабазы. Официальной информации по атаке еще не было.

Напомним, что аэродром "Липецк" возле одноименного российского города был поражен в ночь с 8 на 9 августа. В Генштабе рассказали, что пострадали составы россиян с управляемыми авиационными бомбами (хранилось около 700 бомб), уничтожен один радар ЗРК С-300. Также на аэродроме базировались несколько десятков истребителей, в том числе новый Су-57, а также вертолеты.

Как сообщили "Телеграфу" в СБУ, большинство самолетов, базировавшихся на аэродроме, не успели взлететь перед атакой. В ведомстве добавили, что на достигнутом не остановятся и дальше будут уничтожать российскую авиацию и не только.