Воронки от взрывов и уничтоженные склады: появились спутниковые фото аэродрома в Липецке

Официально о последствиях удара никакой информации не поступало

В сети опубликовали спутниковые снимки с аэродрома "Липецк" после ночного удара ВСУ. На них видны разрушения зданий, которые оккупанты могли использовать как склады для боеприпасов.

Об этом сообщают "Схемы. Радио Свобода". Спутниковые снимки за 9 августа опубликовала компания Planet Labs.

На спутниковых фото видно, что некоторые помещения аэродрома полностью разрушены, а на территории, вероятно, бушевал масштабный пожар. На выгоревшей земле видны две воронки, которые могут быть следствием прилета ракеты или БПЛА.

Напомним, что аэродром "Липецк" возле одноименного российского города был поражен в ночь с 8 на 9 августа. В Генштабе рассказали, что пострадали склады россиян с управляемыми авиационными бомбами (хранилось около 700 бомб), уничтожен один радар ЗРК С-300. Также на аэродроме базировались несколько десятков истребителей, в том числе новейший Су-57, а еще вертолеты.

Как сообщили "Телеграфу" в СБУ, большинство самолетов, которые базировались на аэродроме, не успели взлететь перед атакой. В ведомстве добавили, что на достигнутом не остановятся и продолжат уничтожать российскую авиацию и не только.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что накануне взрывы прогремели возле аэродрома Октябрьское в Крыму, а позже там начался сильный пожар. Вероятно, у оккупантов минус один склад боеприпасов.