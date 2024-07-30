Есть попадание: в ГУР раскрыли детали атаки на российский аэродром "Оленья"
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На аэродроме не сработала воздушная тревога
Во время взрыва на аэродроме "Оленья" (Мурманская область РФ) были повреждены два бомбардировщика Ту-22М3. Их восстановление может занять у россиян несколько месяцев.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Его слова приводит "Радио Свобода".
"Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие номера бортовые – борт №33 и борт №31. Борт №33 – это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 – это также определенные повреждения", — сказал он и добавил, что у россиян не сработала воздушная тревога.
Юсов отметил, что речь идет об атаках ночью и утром 27 июля, когда взрывы прозвучали на аэродромах "Оленья", "Дягилево" и "Энгельс".
Отвечая на вопрос о том, почему на спутниковых снимках не видно следов поражения, он сообщил, что это не единственный источник информации, на который стоит опираться.
"Информация подтверждена из разных источников, и о самом факте этого инцидента мы уже можем говорить как о том, что точно имело место быть", — добавил Юсов.
Он не стал подтверждать или опровергать связь Украины с этой атакой.
Как сообщалось ранее, 27 июля появилась информация о том, что дроны ГУР Минобороны атаковали три российские авиабазы, которые используются для запусков стратегических бомбардировщиков. Помимо аэродрома "Оленья" в Мурманской области, взрывы также прозвучали на аэродромах "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской.