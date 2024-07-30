Россия готовит ракетный обстрел: атака будет комбинированной, — спикер ВМС

Россия может атаковать Украину комбинированным оружием. Сейчас в море находятся три авианосца, могут нести в общей сложности до 12 ракет.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев 24". Он добавил, что самолеты параллельно оснащаются крылатыми ракетами.

"Мы постоянно готовимся к очередному массовому нападению, тем более, давно его уже не было. И да, если мы видим носители в море, как правило, это может предшествовать комбинированной атаке, потому что самостоятельные атаки исключительно за счет этих крылатых ракет обычно не приводят к большому успеху", — отметил Плетенчук.

Это все подводные лодки, которые находятся в Причерноморском регионе. В Азове им не хватает глубины.

"Поэтому соответственно да, они могут иметь на борту всего до 12 ракет, и в принципе да, если где-то параллельно есть оборудование, такая комбинированная атака возможна. Поэтому в принципе, как и всегда, игнорировать сигналы воздушной тревоги не следует", — добавил спикер ВМС ВСУ.

Отметим, что это не первое сообщение о будущем масштабном авиаудара по Украине. Скорее всего, он будет нацелен на транспортную инфраструктуру и энергетику.

Напомним, что не так давно россияне запустили группу ударных беспилотников. Часть из них упала на территории Румынии.