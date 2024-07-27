Россия направила против Украины ракету и кучу беспилотников: что известно о последствиях последних атак

Громко было сразу в нескольких областях

В ночь на 27 июля российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 и 11 разными беспилотниками. По информации Воздушных сил Украины, все вражеские цели были сбиты.

Об этом отчитался командующий Воздушными силами Николай Олещук в своем Telegram. Цели были сбиты силами и средствами сил обороны Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

"Кроме того, за прошедшие и за текущие сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях: 4 разведывательных БпЛА "Supercam", 1 ударно-разведывательный БпЛА "Форпост", 1 БпЛА (тип устанавливается), 2 барражирующих боеприпаса "Ланцет", — говорится в сообщении.

Что касается последствий ущерба на земле, то в Киевской области обломки вражеского БПЛА упали на территории одного из населенных пунктов. Возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали. Пострадавших, к счастью, нет. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Оборваны электропроводы. Также повреждены крыши двух частных домов и забор. Обломки фиксируются на приусадебных участках. Оперативные группы продолжают свою работу по ликвидации последствий атаки", — говорится в сообщении.

Инфографика от Воздушных сил Украины

В Днепропетровской области подразделения ВзК "Восток" сбили над областью 2 вражеских шахеда. Кроме того, российские террористы продолжают бить по Никопольскому району.

"Вечером российская армия еще дважды била по Марганецкой общине Никопольского района. Сначала – дроном-камикадзе. Затем – артиллерией. За свое агрессор снова взялся с самого утра. На этот раз попал БпЛА по Никополю. К счастью, никто не пострадал", — сообщил председатель Днепропетровщины Сергей Лысак.

В Полтавской области последствиями ночной атаки явились повреждения промышленного объекта.

"Возник пожар, его ликвидировали спасатели. К счастью, без пострадавших", — сообщили в Полтавской ОВА.

В Харьковской области, в Изюмском районе (Боровская община, с. Богуславка) в результате обстрела ударным БПЛА "Ланцет" поврежден погрузчик "JCB". Всего за сутки по территории Харьковщины было выпущено 24 вражеских КАБа, 4 БПЛА, 1 ракета Х-38.

Последствия атаки в Харьковской области

Последствия атаки в Харьковской области

Последствия атаки в Харьковской области

Последствия атаки в Харьковской области

Ранее "Телеграф" показывал видео момента падения обломков по бизнес-центру в Киеве 8 июля. Там погибли семь человек.