Киевщина снова оказалась под ударом: последствия ночной атаки дронами

В области слышали взрывы

В ночь на 26 июля россияне атаковали Киевщину ударными дронами. В общей сложности воздушная тревога длилась более двух часов.

Об этом сообщает начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. По его информации, в регионе работали силы ПВО.

К счастью, пострадавших в результате ночной атаки нет. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры тоже нет.

Отметим, что уже третью ночь россияне атакуют Киевщину дронами. В четверг, 25 июля, в столице и области были слышны взрывы.

По словам начальника Киевской ОВ, в регионе работали силы ПВО. Однако обломки дронов наделали беды.

Падение обломков зафиксировано в трех районах области. В результате в нескольких местах произошел пожар на открытой местности. Спасатели ликвидировали пламя.

Также на территории одного из садовых обществ повреждены три частных дома, гараж, помещение хозяйственного магазина, здание администрации садового общества и один автомобиль. К счастью, пострадавших нет.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне продолжают атаковать украинскую энергосистему. В "Укрэнерго" рассказали о последствиях атаки "шахедов".