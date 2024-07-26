Киевщина снова оказалась под ударом: последствия ночной атаки дронами
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В области слышали взрывы
В ночь на 26 июля россияне атаковали Киевщину ударными дронами. В общей сложности воздушная тревога длилась более двух часов.
Об этом сообщает начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. По его информации, в регионе работали силы ПВО.
К счастью, пострадавших в результате ночной атаки нет. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры тоже нет.
Отметим, что уже третью ночь россияне атакуют Киевщину дронами. В четверг, 25 июля, в столице и области были слышны взрывы.
По словам начальника Киевской ОВ, в регионе работали силы ПВО. Однако обломки дронов наделали беды.
Падение обломков зафиксировано в трех районах области. В результате в нескольких местах произошел пожар на открытой местности. Спасатели ликвидировали пламя.
Также на территории одного из садовых обществ повреждены три частных дома, гараж, помещение хозяйственного магазина, здание администрации садового общества и один автомобиль. К счастью, пострадавших нет.
Ранее "Телеграф" писал, что россияне продолжают атаковать украинскую энергосистему. В "Укрэнерго" рассказали о последствиях атаки "шахедов".