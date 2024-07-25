Киевщина снова оказалась под ударом вражеских дронов: есть разрушения (фото)

Из-за падения обломков возник пожар

В ночь 25 июля, россияне в очередной раз атаковали Киевщину ударными дронами. В столице и области были слышны взрывы.

Об этом сообщает начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Он отмечает, что в регионе работали силы ПВО.

В результате атаки пострадавших, к счастью, нет. Также попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют.

По словам Кравченко, падение обломков сбитых российских БПЛА зафиксировано в трех районах области. В результате в нескольких местах произошел пожар на открытой местности. Спасатели ликвидировали пламя.

К сожалению, в результате атаки дронами на территории одного из садовых обществ повреждены три частных дома, гараж, помещение хозяйственного магазина, здание администрации садового общества и один автомобиль.

"Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий вражеской атаки. В который раз обращаюсь к каждому жителю области — не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не пройдет", — подчеркивает Кравченко.

Спасатели Киевщины показали последствия вражеской атаки 25 июля в одном из районов области. Отмечается, что на ликвидации пожара было задействовано 15 чрезвычайников и 4 единиц техники.

Напомним, этой ночью российские террористы снова атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Во многих областях, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Оккупанты направили по нашей стране 38 ударных БПЛА, три из которых залетели на территорию соседней Румынии.

Ранее "Телеграф" писал, что произошло с российскими "Шахедами" в Румынии. В ВС Украины озвучили интересную деталь.