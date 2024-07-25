Что стало с российскими "Шахедами" в Румынии? В ВС Украины озвучили интересную деталь

Румынская сторона еще не комментировала произошедшее минувшей ночью

Минувшей ночью российские войска снова запустили беспилотники "Шахед" по украинским городам и селам. Под прицелом врага оказался юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Оккупанты направили по нашей стране 38 ударных БпЛА, три из которых залетели на территорию соседней Румынии. Информацию подтвердил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале.

"Отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 25 ударных БпЛА. Еще три "шахеда" локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.", — сообщил он.

Румынская сторона еще не комментировала произошедшее минувшей ночью.

Олещук уточнил, что в ночь на 25 июля 2024 года оккупанты запускали ударные дроны из мыса Чауда, Крым и Приморско-Ахтарская – РФ. Россияне снова намеревались поразить объекты инфраструктуры Украины.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Стоит отметить, что российские дроны уже не в первый раз нарушают воздушное пространство стран НАТО. Однако должной реакции со стороны Альянса до сих пор не было.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце марта две российские ракеты потерялись в Молдове, а в Румынии искали "шахед".